Березовую рощу у перестраиваемой в центр современного искусства ГЭС-2 в центре столицы начнут сажать летом, информирует РИА Недвижимость.
Сообщается, что ГЭС-2 — одна из старейших столичных электростанций. Региональный памятник — яркий образец промышленной архитектуры начала XX века. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C решено превратить ее в центр современной культуры.
Известно, что реконструкция электростанции началась в 2017 году. Рядом с арт-центром планируется посадить березовую рощу.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, рядом с музеем березовая роща гармонично впишется в окружающую среду. Она отделит эту зону от соседней застройки. Всего планируется посадить порядка 600 берез.
Помимо этого, проект реконструкции, разработанный бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано, предусматривает размещение в здании бывшей электростанции четырех наземных и двух подземных этажей. На них разместится арт-центр с библиотекой и выставочными залами.
Фото: investmoscow.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Эксперты предсказывают рост цен на загородное жилье в Подмосковье
Зарегистрирован рост числа объявлений о продаже загородного участка с домом
Самые роскошные дома знаменитостей
Запрет на хостелы в жилых домах отложили на год
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.