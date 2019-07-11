Березовую рощу высадят на Болотной площади этим летом﻿

Березовую рощу у перестраиваемой в центр современного искусства ГЭС-2 в центре столицы начнут сажать летом, информирует РИА Недвижимость.



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Сообщается, что ГЭС-2 — одна из старейших столичных электростанций. Региональный памятник — яркий образец промышленной архитектуры начала XX века. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C решено превратить ее в центр современной культуры.

Известно, что реконструкция электростанции началась в 2017 году. Рядом с арт-центром планируется посадить березовую рощу.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, рядом с музеем березовая роща гармонично впишется в окружающую среду. Она отделит эту зону от соседней застройки. Всего планируется посадить порядка 600 берез.

Помимо этого, проект реконструкции, разработанный бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано, предусматривает размещение в здании бывшей электростанции четырех наземных и двух подземных этажей. На них разместится арт-центр с библиотекой и выставочными залами.

Фото: investmoscow.ru

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