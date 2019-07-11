Бизнесмен из России Дмитрий Рыболовлев продал поместье Мaison de Lamite в Палм-Бич в штате Флорида, купленное им у Дональда Трампа в 2008 году, передает РБК. Общая сумма сделки оценивается в 108,2 миллиона долларов.
Сообщается, что россиянин никогда не жил в поместье. Оно несколько лет пустовало. Затем новый владелец снес расположенный на его территории особняк. Земельный участок был разделен на три части и в разное время продан.
Первый участок земли был куплен за 34 миллионов долларов в 2016 году. Второй — в 2017-м за 37 миллионов. О продаже третьего за 37,2 миллиона долларов стало известно буквально на днях.
Отмечается, что российский бизнесмен 11 лет назад купил поместье у Трампа за 95 миллионов долларов. Сам же республиканец в своё время приобрел его за 41 миллион.
В итоге теперешний президент США на продаже этой виллы российскому бизнесмену заработал порядка 50 миллионов долларов.
Фото: interfax.ru
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