Российский бизнесмен продал поместье Трампа за $108 млн﻿

Бизнесмен из России Дмитрий Рыболовлев продал поместье Мaison de Lamite в Палм-Бич в штате Флорида, купленное им у Дональда Трампа в 2008 году, передает РБК. Общая сумма сделки оценивается в 108,2 миллиона долларов.



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Сообщается, что россиянин никогда не жил в поместье. Оно несколько лет пустовало. Затем новый владелец снес расположенный на его территории особняк. Земельный участок был разделен на три части и в разное время продан.

Первый участок земли был куплен за 34 миллионов долларов в 2016 году. Второй — в 2017-м за 37 миллионов. О продаже третьего за 37,2 миллиона долларов стало известно буквально на днях.

Отмечается, что российский бизнесмен 11 лет назад купил поместье у Трампа за 95 миллионов долларов. Сам же республиканец в своё время приобрел его за 41 миллион.

В итоге теперешний президент США на продаже этой виллы российскому бизнесмену заработал порядка 50 миллионов долларов.

Фото: interfax.ru

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