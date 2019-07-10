К концу первого полугодия растущие цены на жилье сыграли на руку подмосковным застройщикам, передает РИА Новости. Часть покупателей предпочли область столице из-за более доступных цен.
Как отмечают эксперты, в первом полугодии 2019 года застройщики ключевых проектов Подмосковья заключали в среднем ежемесячно около 5,2 тысячи сделок по ДДУ. За аналогичный период прошлого года только 4 тысячи лотов. В итоге темпы продаж увеличились на 31%.
Наиболее активными покупатели были в марте. За первый месяц весны было зарегистрировано 6,2 тысячи договоров.
По мнению аналитиков, увеличению спроса способствовал как рост ипотечных ставок, так и повышение цен в связи с грядущим переходом застройщиков на расчет по эскроу-счетам.
Такая ситуация способствовала росту спроса на жилье и увеличению цен как на уже реализуемые, так и на новые проекты.
Сообщается, что за полугодие средняя цена в новостройках Подмосковья выросла в среднем на 6-8% и составила 84,4 тысячи рублей за "квадрат".
В условиях растущих цен, как считают эксперты, покупатели все чаще выбирают более доступные варианты. Это привело к оттоку покупателей в подмосковные проекты.
Фото: mskguru.ru
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