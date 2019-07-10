Суд Нижнего Новгорода вынес приговор "черным риэлторам" за убийства﻿

Суд в Нижегородской области вынес приговор 10 участникам преступной группы по обвинению в похищении и убийствах местных жителей ради их недвижимости, передает Интерфакс. В состав группы, которая возникла в 2014 году, входили трое сотрудников полиции.



«Чёрные риелторы» показали, как убивали людей. Кадры задержания банды

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, за два года преступники похитили квартиры у семи граждан. При этом трое собственников жилья были убиты. Двое — похищены.

По данным следствия, все потерпевшие были одинокими, социально незащищенными гражданами. Общий ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.

Помимо этого, в 2016 году участковый уполномоченный полиции совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн рублей.

Действия подсудимых квалифицированы по ряду статей УК РФ. Среди них — убийство двух и более лиц, похищение человека, вымогательство, мошенничество, кража, приведение в негодность нефтепроводов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По решению суда семеро участников группы получили от четырех лет и восьми месяцев до 19 лет лишения свободы. Еще троим назначены условные сроки от пяти до шести лет лишения свободы.

Фото: kommersant.ru

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