Спрос на трехкомнатные квартиры в Москве вырос на треть﻿

В Москве растет спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Только за последний год число сделок с такими объектами увеличилось на 35%, а на присоединенных территориях — в два раза.



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Как отмечают эксперты, в границах Старой Москвы на трехкомнатные квартиры приходится 18% всех продаж в новостройках. В Старой Москве — 19%, в ТиНАО — 20%. В Московской области — 17%.

По данным аналитиков, вместе со спросом растет и средний бюджет покупки. В частности, с прошлого лета средняя стоимость трехкомнатной квартиры в столице поднялась на 18%, до 190 тыс. руб. за 1 кв. м.

В границах Старой Москвы этот показатель выше — 208,2 тыс. руб. (+18% по сравнению с летом 2018-го), в Новой Москве — 108,3 тыс. руб. (+30%), в Московской области — 84,9 тыс. руб. (+13%).

Вместе с тем, предложение трехкомнатных квартир остается ограниченным. В столичных и подмосковных новостройках их доля не превышает 22%, подчеркивают эксперты.

Фото: vedomosti.ru

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