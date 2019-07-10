В Москве растет спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Только за последний год число сделок с такими объектами увеличилось на 35%, а на присоединенных территориях — в два раза.
Как отмечают эксперты, в границах Старой Москвы на трехкомнатные квартиры приходится 18% всех продаж в новостройках. В Старой Москве — 19%, в ТиНАО — 20%. В Московской области — 17%.
По данным аналитиков, вместе со спросом растет и средний бюджет покупки. В частности, с прошлого лета средняя стоимость трехкомнатной квартиры в столице поднялась на 18%, до 190 тыс. руб. за 1 кв. м.
В границах Старой Москвы этот показатель выше — 208,2 тыс. руб. (+18% по сравнению с летом 2018-го), в Новой Москве — 108,3 тыс. руб. (+30%), в Московской области — 84,9 тыс. руб. (+13%).
Вместе с тем, предложение трехкомнатных квартир остается ограниченным. В столичных и подмосковных новостройках их доля не превышает 22%, подчеркивают эксперты.
Фото: vedomosti.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Столичные власти продали 11 тыс. квартир с открытых торгов
В России растет спрос на четырехкомнатные квартиры
Новая Москва опередила Старую по росту спроса на новостройки
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.