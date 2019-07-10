Власти Подмосковья определили крупнейших застройщиков региона﻿﻿

С начала 2019 года в подмосковном регионе работает более 360 строительных компаний, информирует портал правительства Подмосковья. Региональные власти определили крупнейших застройщиков области.
Сообщается, что пальму первенства по объему ввода жилья в первом полугодии в Подмосковье удерживает ГК "ПИК". За первые шесть месяцев года компания сдала в эксплуатацию 332 тыс. кв. м.
Второе место занимает "Самолет". Компания ввела 254 тыс. кв. м жилой недвижимости. Почетное третье место занимает МИЦ со 128 тыс. кв. м общей площади введенного жилья.
Тройка лидеров за полгода сдала в эксплуатацию 36% жилья от всего объема введенной недвижимости в регионе. За полгода эти компании построили в Подмосковье свыше 3,5 млн кв. м жилья. Из них 1,9 млн кв. м приходится на многоквартирные дома.
В настоящее время в Московской области строится около 29 млн кв. м недвижимости. Из них 11 млн кв. м жилых объектов и более 17 млн кв. м нежилых помещений.
Отмечается, что в общей сложности с начала года в Московской области работает более 360 компаний-застройщиков.
Фото: radio1.news
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