Власти Подмосковья определили крупнейших застройщиков региона﻿﻿

С начала 2019 года в подмосковном регионе работает более 360 строительных компаний, информирует портал правительства Подмосковья. Региональные власти определили крупнейших застройщиков области.



В Подмосковье внедрят цифровую систему управления городами

Сообщается, что пальму первенства по объему ввода жилья в первом полугодии в Подмосковье удерживает ГК "ПИК". За первые шесть месяцев года компания сдала в эксплуатацию 332 тыс. кв. м.

Второе место занимает "Самолет". Компания ввела 254 тыс. кв. м жилой недвижимости. Почетное третье место занимает МИЦ со 128 тыс. кв. м общей площади введенного жилья.

Тройка лидеров за полгода сдала в эксплуатацию 36% жилья от всего объема введенной недвижимости в регионе. За полгода эти компании построили в Подмосковье свыше 3,5 млн кв. м жилья. Из них 1,9 млн кв. м приходится на многоквартирные дома.

В настоящее время в Московской области строится около 29 млн кв. м недвижимости. Из них 11 млн кв. м жилых объектов и более 17 млн кв. м нежилых помещений.

Отмечается, что в общей сложности с начала года в Московской области работает более 360 компаний-застройщиков.

Фото: radio1.news

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Эксперты предсказывают рост цен на загородное жилье в Подмосковье

Зарегистрирован рост числа объявлений о продаже загородного участка с домом

Самые роскошные дома знаменитостей

Запрет на хостелы в жилых домах отложили на год﻿