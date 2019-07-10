Объем ввода офисов в Москве в 3 раза превысил показатели 2018 года

За полгода в Москве ввели в эксплуатацию практически столько же офисов, сколько за весь 2018 год, информирует РБК. Объем ввода офисов в российской столице в первом полугодии 2019 года составил 113 тыс. кв. м.



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Таким образом, объем предложения почти в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года и практически сравнявшись с совокупным годовым показателем 2018 года (125 тыс. кв. м).

Сообщается, что всего в первом полугодии в Москве завершилось строительство семи бизнес-центров. Эксперты связывают резкий рост объемов ввода офисов в первом полугодии с низкими темпами ввода 2018 года. Тогда было построено 125 тыс. кв. м офисных помещений.

По итогам 2019 года ожидается существенное увеличение предложения новых офисов. По прогнозам, совокупный годовой показатель может превысить 450 тыс. кв. м.

Запрашиваемые средневзвешенные ставки аренды (без учета эксплуатационных расходов и НДС) в первом полугодии 2019 года продолжили расти. В классе А этот показатель увеличился на 1,3% за квартал и составил 25,7 тыс. руб./кв. м/год, в классе В - на 1,5%, до 15,9 тыс. руб./кв. м/год. До конца года ожидается сохранение схожей динамики.

Фото: fbss.ru

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