Резидент кластера "Сырная долина" в Подмосковье получил землю без торгов﻿

Вторая компания получила возможность разместить производство на территории подмосковного сырного кластера без проведения торгов, информирует портал правительства московской области.



В Подмосковье может появиться сырный кластер

Сообщается, что на заседании подмосковного Градостроительного совета был рассмотрен вопрос по предоставлению земли для ООО "Куршавальская сыроварня" без проведения торгов. В итоге компания получит участок площадью почти 10 тыс. кв. м.

Этот проект предполагает строительство молокоперерабатывающего комплекса с инженерной инфраструктурой. А также приобретение и установку технологического и вспомогательного оборудования по производству сыров.

Отмечается, что общий объем финансирования на реализацию проекта составит около 250 млн рублей. Мощность переработки составит около 7 тонн полутвердых, твердых сыров в сутки.

Таким образом, это уже второй резидент, который реализует проект производства по глубокой переработке молока на территории агропарка "Сырная долина" в Дмитровском округе Московской области.

Фото: mosreg.ru

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