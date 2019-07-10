Вторая компания получила возможность разместить производство на территории подмосковного сырного кластера без проведения торгов, информирует портал правительства московской области.
Сообщается, что на заседании подмосковного Градостроительного совета был рассмотрен вопрос по предоставлению земли для ООО "Куршавальская сыроварня" без проведения торгов. В итоге компания получит участок площадью почти 10 тыс. кв. м.
Этот проект предполагает строительство молокоперерабатывающего комплекса с инженерной инфраструктурой. А также приобретение и установку технологического и вспомогательного оборудования по производству сыров.
Отмечается, что общий объем финансирования на реализацию проекта составит около 250 млн рублей. Мощность переработки составит около 7 тонн полутвердых, твердых сыров в сутки.
Таким образом, это уже второй резидент, который реализует проект производства по глубокой переработке молока на территории агропарка "Сырная долина" в Дмитровском округе Московской области.
Фото: mosreg.ru
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