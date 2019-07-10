Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России введен запрет на передачу коллекторам долгов ЖКХ

Недвижимость print

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ, передает ТАСС. Исключение сделано для профессиональных участников рынка. Это управляющие и ресурсоснабжающие организации, жилищные кооперативы и ТСЖ.


Жкх: актуальные вопросы

Отмечается, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к нарушениям прав россиян и злоупотреблениям.

Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств заявила о планах разработать стандарты по отбору и оценке эффективности. Они помогут увеличить объем передаваемых им долгов россиян за ЖКУ. Законопроект о запрете передачи долгов за коммуналку коллекторам внесла в Госдуму в марте этого года депутат Ирина Яровая.

В пользу принятия документа ранее также выступили Федеральная служба судебных приставов и Минстрой.

Фото: rg.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Для контроля за сферой ЖКХ создадут Федеральную жилинспекцию

Коллекторам запретят взыскивать задолженности по ЖКХ﻿

Коммунальные тарифы вырастут дважды﻿

Тарифы ЖКХ вырастут дважды из-за нового НДС

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы жкх долг жилье оплата услуга коллектор недвижимость квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Дерматология
Ищем причину перхоти и избавляемся от неё
Православие
Пантелеймон - "русский" святой из Малой Азии
Психотерапия
Панические атаки. Что делать?
Новости Все >
В России введен запрет на передачу коллекторам долгов ЖКХ
Медведев упразднил старую госпрограмму развития пенсионной системы
Бурятке отказали в выдаче квартиры после 55 лет очереди
Суд в Петербурге удовлетворил иски трех самовыдвиженцев к избиркому
Киностудия им. Горького распродает активы ради роста производства﻿
ФСБ провела обыск в кабинете первого вице-премьера Якутии
Пентагон потратил $1,2 млрд на военный парад в День независимости
В Приморье выпишут детей из больницы после массового отравления
Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле контингента РФ
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей

Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.

"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Экономика
Росстат: больше всего в 2018-м подорожали пшено, капуста, сахар и яйца
Любовь Степушова Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства Любовь Степушова Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова Руслан Веснянко Украинские патриоты хотят запретить русский мат Руслан Веснянко
Комментарии
Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле контингента РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Юлия Шик: мать — это звучит… дорого
Зюганов: России нужен социализм XXI века
Роскачество: бургеры из "Макдоналдса" и KFC не вредны для здоровья
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ