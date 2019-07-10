Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ, передает ТАСС. Исключение сделано для профессиональных участников рынка. Это управляющие и ресурсоснабжающие организации, жилищные кооперативы и ТСЖ.
Отмечается, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к нарушениям прав россиян и злоупотреблениям.
Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств заявила о планах разработать стандарты по отбору и оценке эффективности. Они помогут увеличить объем передаваемых им долгов россиян за ЖКУ. Законопроект о запрете передачи долгов за коммуналку коллекторам внесла в Госдуму в марте этого года депутат Ирина Яровая.
В пользу принятия документа ранее также выступили Федеральная служба судебных приставов и Минстрой.
Фото: rg.ru
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