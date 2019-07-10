В России введен запрет на передачу коллекторам долгов ЖКХ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ, передает ТАСС. Исключение сделано для профессиональных участников рынка. Это управляющие и ресурсоснабжающие организации, жилищные кооперативы и ТСЖ.



Жкх: актуальные вопросы

Отмечается, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к нарушениям прав россиян и злоупотреблениям.

Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств заявила о планах разработать стандарты по отбору и оценке эффективности. Они помогут увеличить объем передаваемых им долгов россиян за ЖКУ. Законопроект о запрете передачи долгов за коммуналку коллекторам внесла в Госдуму в марте этого года депутат Ирина Яровая.

В пользу принятия документа ранее также выступили Федеральная служба судебных приставов и Минстрой.

Фото: rg.ru

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