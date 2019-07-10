Киностудия им. Горького выставит на продажу земельные участки в Санкт-Петербурге и Москве, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник" общей стоимостью около 4 млрд рублей, пишет "Коммерсант". В планах студии - реконструкция и увеличение производственных мощностей.
Сообщается, что аукционы по продаже непрофильных активов будет проводить Росимущество. Все спорные вопросы по реализации были решены и продажа части активов уже согласована.
Отмечается, что к непрофильным активам Киностудия им. Горького относит, в частности, базу отдыха в Серпуховском районе. Там компания владеет землей площадью 6,5 га. Этой землей студией фактически не пользуется, но платит за нее налоги. Также компания будет продавать автобазы в Москве.
Помимо этого, киностудия намерена продать акции одного из дочерних предприятий "Газпром-медиа". Речь идет о компании "Телебазис", в которой студии принадлежат 36% акций.
Известно, что реконструкция киностудии может быть завершена к 2020 г. Историческое здание останется. Будут построены семь новых современных павильонов.
Ожидается, что после реконструкции доходность киностудии может увеличиться в 2,5 раза.
Фото: ntv.ru
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