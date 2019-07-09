Лауреатов архитектурной премии Ага Хана объявят в Казани﻿

В сентябре в Казани пройдет церемония награждения победителей архитектурной премии Ага Хана, передает РБК.



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Сообщается, что в конце весны был объявлен шорт-лист премии на архитектурные проекты ислама. В него попало 20 проектов. В их число вошел один российский. Это программа развития общественных пространств Республики Татарстан.

Осенью экспертное жюри выберет лауреатов премии. Между ними будут распределен приз в размере $1 млн.

Напомним, что премия Ага Хана (наследственный титул главы религиозной общины исмаилитов-низаритов) в области архитектуры была учреждена в 1977 году. Эта премия вручается каждые три года за лучшие архитектурные решения в странах со значительной численностью мусульманского населения.

Отмечается, что премия Ага Хана охватывает все сферы городского планирования и застройки — от реновации заброшенных районов и строительства социального жилья до создания музейных комплексов.

Лауреатами премии могут стать не только архитекторы, но и городские власти, инвесторы и застройщики.

Фото: accbud.ua

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