Застройщики в Грузии надеются на спрос покупателей из России﻿﻿

Грузинские застройщики, которые частично ориентировались на российских покупателей недвижимости, сохраняют оптимизм относительно этого сегмента спроса, передает Интерфакс.



Дольщики - покупатели квартир или инвесторы...

По словам представителя компании ORBI Group, грузинские девелоперы в настоящее время остановили все рекламные кампании. Однако о приостановке всей работы в сфере жилищного строительства речи не идет.

"Мы работаем в обычном режиме, готовим новый тур, в том числе из России, с учетом новых вариантов полетов. Уже запущены рейсы Ереван-Батуми, ежедневно. Так что со временем, надеемся, ситуация выправится, мы сохраняем оптимизм", — подчеркнули в ORBI Group.

Что касается спроса со стороны российских покупателей, в компании отметили, что пока оценивать изменения трудно.

"Пока сложно как-то реально оценить динамику, так как времени прошло не много. Определенный спрос сохраняется", — заверили представители девелоперской компании.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Фото: anagi.ge

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