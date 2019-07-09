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Источник Правда.Ру

В Московском регионе зафиксирована рекордная заполняемость складов﻿

Недвижимость print

В Московском регионе зафиксирована почти полная заполняемость складов, передает РБК. Только за последний год доля свободных помещений в сегменте снизилась вдвое и сейчас составляет всего 3%.


Склад для хранения кормов. Молочная ферма им. Абдуаруфа Юсупова

Как отмечают эксперты, это рекордно низкий показатель с 2013 года. За первое полугодие в регионе ввели в эксплуатацию 413 тыс. кв. м складских площадей. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако потребность в дополнительных помещениях по-прежнему сохраняется.

Сообщается, что ограниченное предложение складских помещений привело к росту средних арендных ставок. По итогам первого полугодия они выросли до 3,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По прогнозам аналитиков, к концу года этот показатель достигнет 3,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год. При этом спрос на качественную складскую недвижимость останется достаточно высоким.

Как сообщалось ранее, рынок складской недвижимости Московского региона растет на протяжении последних нескольких лет. По итогам 2018 года общий объем сделок достиг 1,8 млн кв. м. Это стало абсолютным историческим рекордом.

Фото: cre.ru

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Темы склад спрос сегмент помещение недвижимость строительство квартира в москве
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