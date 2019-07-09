Москва проведет аукцион по закупке шумозащитных панелей для дорог﻿

Москва проведет аукцион по закупке шумозащитных экранов с начальной ценой контракта 993 миллиона рублей, информирует портал столичной мэрии. Работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей.
Сообщается, что в ходе аукциона предстоит определить победителя на выполнение комплекса работ по замене и ремонту шумозащитных экранов на дорогах столичного мегаполиса.
Всего данные работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей до конца текущего года.
Отмечается, что программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети города рассчитана на три года.
Как отмечают в столичной мэри, учитывая высокую значимость закупки, необходимо организовывать качественную обратную связь с участниками рынка. Это позволит обеспечить максимальное доверие к процедуре и со стороны бизнеса, и со стороны общественности.
Фото: armaxbio.com
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