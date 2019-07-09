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Москва опередила мегаполисы мира по числу парков﻿

Недвижимость print

Российская столица занимает первое место по площади парков на душу населения среди 11 крупнейших городов мира, передает ТАСС.


В Москве стартует программа «Военные оркестры в парках» / Новости от 18.05.2019 18:46

Сообщается, что российская столица занимает первое место по площади озелененных рекреационных и природных объектов на душу населения среди всех городов. Около 90% населения имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности.

Об этом говорят данные сравнительного анализа Москвы и 11 крупных городов мира, в том числе Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Сеула, Сан-Паулу и Сингапура. В тройку лидеров по площади парков помимо Москвы вошли Берлин и Гонконг.

Российская столица заняла пятое место после Берлина, Токио, Лондона и Нью-Йорка по количеству культурно-досуговых объектов на душу населения. Выяснилось, что более 60% москвичей имеют доступ к таким объектам в шаговой доступности.

Помимо этого, российская столица входит в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi среди 12 городов после Сингапура и Сеула.

Фото: tvkultura.ru

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