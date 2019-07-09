Гранит на лестнице "Ленинки" поменяют к концу лета﻿

Ремонтные работы по замене гранитных плит на ступенях Российской государственной библиотеки планируется завершить к августу 2019 года, информирует Интерфакс.



Новая жизнь старых библиотек

Сообщается, что проводимый ремонт ступенек у "Ленинки" ранее вызвал большой резонанс в соцсетях. Дело в том, что относительно недавно лестницы у здания уже ремонтировались.

По словам представителя городского департамента капремонта Евгения Иночкина, капитальный ремонт ступеней проводится впервые с 1960 года. До этого осуществлялись только текущие ремонты и поддерживающие работы.

Выяснилось, что ступени главной библиотеки страны держались на бетонном основании, которое со временем приходило в негодность. От этого ступени расшатывались.

Текущего ремонта для устранения проблемы не хватало. В связи с этим город принял решение отремонтировать территорию капитально.

Фото: kommersant.ru

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