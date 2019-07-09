Федеральная служба по надзору в сфере транспорта выявила нарушения в системе орнитологической безопасности петербургского аэропорта "Пулково", передает Интерфакс.
Сообщается, что недостатки выявлены в ходе внеплановой проверки аэропорта в конце мая. В частности, отсутствие у части персонала "официальной подготовки" по авиационной орнитологии, а также недостаточное количество штатных работников службы.
Выяснилось, что штат сотрудников группы по орнитологическому обеспечению полетов на аэродроме "Пулково" не позволяет в полном объеме выполнять требования по орнитологическому обеспечению полетов.
Сюда входит мониторинг, сбор отчетности и регистрации птиц, патрулирование аэродромной территории с целью контроля над дикой природой. А также управление средствами отпугивания и предоставление в течение суток информации эксплантатам воздушных судов.
Помимо этого, выяснилось, что на аэродроме в районе "Пулково-3" не закрыты сеткой отстойники очистных сооружений. Ространснадзор постановил устранить эти замечания до конца текущего года.
Фото: metronews.ru
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