В системе отпугивания птиц в "Пулково" нашли нарушения﻿

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта выявила нарушения в системе орнитологической безопасности петербургского аэропорта "Пулково", передает Интерфакс.



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Сообщается, что недостатки выявлены в ходе внеплановой проверки аэропорта в конце мая. В частности, отсутствие у части персонала "официальной подготовки" по авиационной орнитологии, а также недостаточное количество штатных работников службы.

Выяснилось, что штат сотрудников группы по орнитологическому обеспечению полетов на аэродроме "Пулково" не позволяет в полном объеме выполнять требования по орнитологическому обеспечению полетов.

Сюда входит мониторинг, сбор отчетности и регистрации птиц, патрулирование аэродромной территории с целью контроля над дикой природой. А также управление средствами отпугивания и предоставление в течение суток информации эксплантатам воздушных судов.

Помимо этого, выяснилось, что на аэродроме в районе "Пулково-3" не закрыты сеткой отстойники очистных сооружений. Ространснадзор постановил устранить эти замечания до конца текущего года.

Фото: metronews.ru

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