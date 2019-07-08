Жилой самострой сносят в подмосковном Видном

На улице Мало-Нагорная в г. Видное Ленинского района начались работы по сносу самовольно возведенного 3-этажного жилого дома, передает РИА Новости.



Прокуратура возбудила 10 уголовных дел по фактам самостроя в Москве / Новости от 04.03.2019 11:05

Сообщается, что трехэтажный жилой комплекс "Малая Нагорная" построили без разрешительной документации. Также известно, что ЖК возведен на землях для индивидуального жилищного строительства, не предназначенных для строительства многоэтажных домов.

Отмечается, что этой весной в администрацию Ленинского района Московской области было направлено уведомление с целью принятия мер по факту выявленного самостроя.

В результате решением Видновского городского суда объект признан самовольной постройкой и было принято решение о его сносе.

Уточняется, что до конца июля будет завершен демонтаж здания с рекультивацией земельного участка.

На данный момент Главгосстройнадзором выявлено 1042 объекта самовольного строительства на территории Московской области. Только в Ленинском районе насчитывается 55 самостроев.

Фото: realty.ria.ru

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