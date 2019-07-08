Летом 2019 года собственники квартир в Москве повысили стоимость найма в среднем на 7-10%, передает РБК со ссылкой на данные компании "Инком-Недвижимость".
Отмечается, что пересмотр стоимости связан со снижением доходов населения на фоне инфляции, удорожания услуг и товаров.
По мнению экспертов, увеличение арендной ставки объясняется развитием транспортной инфраструктуры в городе. Это, прежде его, открытие МЦК. А также новых станций метро.
Тем не менее, удорожание уместно лишь в размере суммы, которая раньше вычиталась из арендной ставки за удаленность жилья от станций метро. Необходимость добираться до него наземным транспортом снижает стоимость найма почти на 20%. Это зависит от расстояния до объекта.
Аналитики прогнозируют, что арендаторы не готовы платить по завышенным тарифам и будут игнорировать переоцененное жилье. Таким образом, собственники рискуют остаться без нанимателей.
Дешевые предложения расходятся быстро. Но экспозиция постоянно пополняется и дефицита на столичном рынке найма не предвидится.
Фото: arenda.mirkvartir.ru
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