Минстрой назвал среднюю рыночную стоимость жилья для регионов﻿

Минстрой утвердил приказ о нормативе стоимости 1 кв. м жилой недвижимости по России на второе полугодие 2019 года, передает РБК. Сообщается, что норматив для жилых помещений по Российской Федерации на второе полугодие установлен в размере 45,133 руб.



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При этом для каждого субъекта Российской Федерации также определены показатели средней стоимости 1 кв. м на рынке жилья. Они будут применяться местными властями при расчете размеров социальных выплат для граждан для приобретения или строительства жилья за счет бюджетных средств.

Отмечается, что в российской столице этот показатель достиг уровня 99,3 тыс. руб. В Подмосковье стоимость 1 кв. м. составляет 61,0 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 76,1 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года средняя стоимость жилья в Москве, по данным Минстроя, составляла 91,6 тыс. руб. за 1 кв. м, в Московской области - 61 тыс. руб. В Северной столице — 71 тыс. руб.

Фото: dengi.ua

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