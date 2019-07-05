В ближайшие несколько лет в столичном мегаполисе могут появиться новые комплексы мирового уровня по нетрадиционным для Москвы видам спорта, передает "Интерфакс".
По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас прорабатывается возможность строительства ряда уникальных сооружений для спорта высших достижений. В частности, комплекс с глубоководным бассейном для фридайвинга. А также олимпийский центр водного спорта и ледовая арена для кёрлинга.
Бочкарев подчеркнул, что это очень сложные объекты. Их возведение потребуют разработки индивидуальных проектов и значительных временных затрат.
Как сообщалось ранее, в период с 2019 по 2021 год в Москве предусмотрен ввод в эксплуатацию 32 спортивных объектов общей площадью 226 тыс. кв. м.
Отмечается, что общий объем бюджетных средств, заложенный в городском бюджете на эти цели, составляет 13 млрд рублей.
Фото: youtube.com
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