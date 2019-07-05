Маршруты "Дороги "Черноморье" будут проработаны до конца года﻿

"Автодор" осматривает Краснодарский край и Адыгею для проработки маршрутов "Дороги "Черноморье" до конца 2019 года, передает Интерфакс. Сроки реализации проекта станут известны в январе 2020 года.



Прогрессивный Краснодарский край / Новости от 20.05.2019 17:40

По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, в настоящее время компания осматривает весь регион, чтобы узнать и проработать новые маршруты совместно с РЖД, авиаторами и морскими перевозками.

Отмечается, что особое внимание уделяется социально-экономическому развитию Краснодарского края. Поставлена задача освободить Черноморское побережье Краснодарского края от транзитного ж/д транспорта и пассажирского. Главная задача, чтобы Чёрное море было для отдыха, подчеркнул Петушенко.

Как сообщалось ранее, речь идет о создании "южного кластера", который включает в себя все виды транспорта. В том числе, планируется построить транспортную дорогу "Джубга-Сочи", несмотря на заявления, что строительство этой дороги не является проектом "текущего цикла".

Фото: sochi-dor.ru

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