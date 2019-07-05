"Автодор" осматривает Краснодарский край и Адыгею для проработки маршрутов "Дороги "Черноморье" до конца 2019 года, передает Интерфакс. Сроки реализации проекта станут известны в январе 2020 года.
По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, в настоящее время компания осматривает весь регион, чтобы узнать и проработать новые маршруты совместно с РЖД, авиаторами и морскими перевозками.
Отмечается, что особое внимание уделяется социально-экономическому развитию Краснодарского края. Поставлена задача освободить Черноморское побережье Краснодарского края от транзитного ж/д транспорта и пассажирского. Главная задача, чтобы Чёрное море было для отдыха, подчеркнул Петушенко.
Как сообщалось ранее, речь идет о создании "южного кластера", который включает в себя все виды транспорта. В том числе, планируется построить транспортную дорогу "Джубга-Сочи", несмотря на заявления, что строительство этой дороги не является проектом "текущего цикла".
Фото: sochi-dor.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Трасса Джубга - Сочи не является проектом "текущего цикла"
Власти Сочи готовы оставить самострои с уже купленными квартирами
Названы условия отмены сноса самостроев в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.