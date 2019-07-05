Квартирные теплосчетчики позволят сэкономить до 20% платежа﻿

Экономия от использования индивидуальных систем учета тепла в многоквартирных домах может достигнуть 20%, передает РИА Новости. В этом уверены в министерстве экономического развития России.



Минстрой предлагает устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики тепла. Некоторые петербуржцы уже опробовали систему / Новости от 18.10.2018 11:45

Отмечается, что Минэкономразвития не согласно с позицией Минстроя по поводу отмены обязательной установки приборов индивидуального учета тепловой энергии в жилых новостройках.

Как сообщалось ранее, Минстрой предложил прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Причиной такого предложения, стали случаи, когда россияне перекрывали у себя вентили, перекладывая тем самым плату за тепло на соседские квартиры.

В рамках разработки стратегии развития ЖКХ Минэкономразвития также считает уместным рассмотреть вопрос об установке индивидуальных приборов учета во вторичном жилом фонде.

По мнению чиновников, каждый конечный потребитель должен регулировать свое теплопотребление и свои затраты на тепловую энергию.

С 2012 года в России действует норма об обязательной установке тепловых счетчиков в новостройках. Ранее Министерство строительства выступало за отмену этого постановления.

Фото: teplospec.com

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