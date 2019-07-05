Экономия от использования индивидуальных систем учета тепла в многоквартирных домах может достигнуть 20%, передает РИА Новости. В этом уверены в министерстве экономического развития России.
Отмечается, что Минэкономразвития не согласно с позицией Минстроя по поводу отмены обязательной установки приборов индивидуального учета тепловой энергии в жилых новостройках.
Как сообщалось ранее, Минстрой предложил прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Причиной такого предложения, стали случаи, когда россияне перекрывали у себя вентили, перекладывая тем самым плату за тепло на соседские квартиры.
В рамках разработки стратегии развития ЖКХ Минэкономразвития также считает уместным рассмотреть вопрос об установке индивидуальных приборов учета во вторичном жилом фонде.
По мнению чиновников, каждый конечный потребитель должен регулировать свое теплопотребление и свои затраты на тепловую энергию.
С 2012 года в России действует норма об обязательной установке тепловых счетчиков в новостройках. Ранее Министерство строительства выступало за отмену этого постановления.
Фото: teplospec.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Плату за отопление по счетчикам введут только в новых домах
Водосчетчики: Как дурят нашего брата?Россиян поставят на "умные" счетчики
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.