Стоимость вторичного жилья вернулась к четырехлетнему рекорду﻿

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб.



В Петербурге на 13 % подорожала вторичка / Новости от 08.04.2019 17:12

Средний чек за квадратный метр на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года вырос на 7,8%, до 64,8 тыс. рублей, передает РБК. Больше всего за последний месяц квартиры подорожали в Татарстане, Иркутской области и Приморском крае.

Как отмечают эксперты, цены на вторичку достигли максимума с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

По мнению аналитиков, стоимость вторичного жилья выросла в ожидании перехода рынка на проектное финансирование через эскроу-счета. За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал в 30 российских регионах.

Сообщается, что снижение цен было зафиксировано только в Тульской области (-4,2%, до 41,1 тыс. руб.) и Дагестане (-1%, до 44,3 тыс. руб.).

Дороже всего продаются вторичные квартиры в Москве (+9,1%, до 212,5 тыс. руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербурге (+12,52% и 132,4 тыс. руб.).

Довольно высокие цены отмечены на жилье в Крыму. В этом регионе цена выросла на 7,3%, достигнув 76,3 тыс. руб. за квадратный метр.

Фото: news.ykt.ru

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