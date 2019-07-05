Новый небоскреб в Москва-Сити побьёт рекорд высоты в Европе﻿

Начались подготовительные работы к строительству уникального жилого небоскреба на территории международного делового центра "Москва-Сити", передает портал столичной мэрии.



Открылся музей делового центра «Москва-Сити»

Уже началось ограждение котлована и устройство тестовых свай. По словам главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, это очень сложный и амбициозный проект. "Но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок", — подчеркнул чиновник.

Новый небоскреб, получивший название "One Tower", станет самым высоким жилым зданием в Европе.

Отмечается, что при возведении монолитных конструкций будет использоваться 3 высотных башенных крана. Они крепятся к конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту.

В пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2000 человек.

Сообщается, что общая высота башни составит 405 м. Высота стилобата - 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных.

Фото: m24.ru

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