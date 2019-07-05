Начались подготовительные работы к строительству уникального жилого небоскреба на территории международного делового центра "Москва-Сити", передает портал столичной мэрии.
Уже началось ограждение котлована и устройство тестовых свай. По словам главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, это очень сложный и амбициозный проект. "Но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок", — подчеркнул чиновник.
Новый небоскреб, получивший название "One Tower", станет самым высоким жилым зданием в Европе.
Отмечается, что при возведении монолитных конструкций будет использоваться 3 высотных башенных крана. Они крепятся к конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту.
В пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2000 человек.
Сообщается, что общая высота башни составит 405 м. Высота стилобата - 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных.
Фото: m24.ru
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