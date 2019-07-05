Достопримечательности отдаленных от центра районов в Москве недооценены, поэтому эти территории обладают огромным туристическим потенциалом, передает РИА Новости.
В Москве много недооценённых достопримечательностей. Об этом заявил на сессии "Туризм в моем районе" в рамках форума "Мой район" редактор сайта "Прогулки по Москве", экскурсовод Александр Усольцев.
Отмечается, что в отдаленных районах столичного мегаполиса есть немало достопримечательностей федерального уровня. В маленьких городах они были бы самыми главными. Но в столице их затмевают объекты в исторической части города.
Эксперты разделяют туристов в столице на три группы: иностранцы, внутренние туристы, которые приезжают в Москву как в другое государство. И, наконец, сами москвичи.
Как подчеркивали участники форума, давно пора перестать думать о Москве как о мегаполисе. Это целая страна. А численность населения каждого из районов сопоставима с небольшим городом.
Фото: realty.ria.ru
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