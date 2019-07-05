Москва начнет развивать районный туризм

Достопримечательности отдаленных от центра районов в Москве недооценены, поэтому эти территории обладают огромным туристическим потенциалом, передает РИА Новости.



Москва – город для селфи / Новости от 08.09.2018 06:40

В Москве много недооценённых достопримечательностей. Об этом заявил на сессии "Туризм в моем районе" в рамках форума "Мой район" редактор сайта "Прогулки по Москве", экскурсовод Александр Усольцев.

Отмечается, что в отдаленных районах столичного мегаполиса есть немало достопримечательностей федерального уровня. В маленьких городах они были бы самыми главными. Но в столице их затмевают объекты в исторической части города.

Эксперты разделяют туристов в столице на три группы: иностранцы, внутренние туристы, которые приезжают в Москву как в другое государство. И, наконец, сами москвичи.

Как подчеркивали участники форума, давно пора перестать думать о Москве как о мегаполисе. Это целая страна. А численность населения каждого из районов сопоставима с небольшим городом.

Фото: realty.ria.ru

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