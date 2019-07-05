Место покушения на Ленина в Москве отреставрируют﻿

В Москве планируется отреставрировать пять памятников Ленину, в числе которых памятное место, где было совершено покушение на него, передает РИА Недвижимость.
Об это заявил замглавы столичного департамента культурного наследия Сергей Мирзоян на Московском урбанистическом форуме.
Сообщается, что из пяти памятников вождю мирового пролетариата - четыре полноценных произведения монументального искусства. А также памятный знак — место, где было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина.
В настоящее время Мосгорнаследие выдало разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы. Специалисты уже к ним приступили. Им предстоит подробно осмотреть монументы, тщательно изучить их особенности и затем разработать детальные реставрационные проекты
Отмечается, что реставраторы должны сделать это до конца текущего года. Уже в будущем году пройдет сама реставрация. Работы проведут за счет средств столичного бюджета.
Фото: 2xn--1917-43da2e5bs.su
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
В Рязанской области откроют памятник Петру и Февронии Муромским
В Солнечногорске в День семьи откроют памятник Петру и Февронии
Россия попросит ООН и ЮНЕСКО помочь сохранить ей памятники СССР в Латвии
Памятник "вежливым людям" в Крыму подвергся вандализму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.