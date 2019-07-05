Место покушения на Ленина в Москве отреставрируют﻿

В Москве планируется отреставрировать пять памятников Ленину, в числе которых памятное место, где было совершено покушение на него, передает РИА Недвижимость.



Больше, чем просто памятник: кто сегодня стоит в очереди в Мавзолей Ленина / Новости от 21.01.2019 10:46

Об это заявил замглавы столичного департамента культурного наследия Сергей Мирзоян на Московском урбанистическом форуме.

Сообщается, что из пяти памятников вождю мирового пролетариата - четыре полноценных произведения монументального искусства. А также памятный знак — место, где было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина.

В настоящее время Мосгорнаследие выдало разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы. Специалисты уже к ним приступили. Им предстоит подробно осмотреть монументы, тщательно изучить их особенности и затем разработать детальные реставрационные проекты

Отмечается, что реставраторы должны сделать это до конца текущего года. Уже в будущем году пройдет сама реставрация. Работы проведут за счет средств столичного бюджета.

Фото: 2xn--1917-43da2e5bs.su

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