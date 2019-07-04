Совместное предприятие компаний "Мосинжпроект" и Suez по переработке грунтов и отходов строительства в Москве будет создано до конца года, информирует портал столичной мэрии.
По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, до конца года планируется завершить оформление совместного предприятия с компанией Suez. Это компания номер один в мире по переработке отходов.
"Эта тема очень актуальна для Москвы. Благодаря опыту наших коллег проблема будет эффективно решена в ближайшие годы", — подчеркнул глава столичного стройкомплекса.
Хуснуллин отметил, что в результате активного строительства в столице образуется большое количество грунтов. Их необходимо утилизировать. Или повторно использовать.
"Также стартовавшая программа реновации даст нам большой объем строительного мусора. Благодаря технологиям умного сноса весь строительный мусор будет перерабатываться и повторно использоваться", — заявил чиновник.
Отмечается, что рынок утилизации строительного мусора в столичном мегаполисе имеет большие перспективы. В настоящее время целый ряд компаний стремится участвовать в процессе переработки строительного мусора. Это высокорентабельный и экологически безопасный бизнес.
Фото: ru.astecinc.com
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