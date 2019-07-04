В Москве создадут российско-французское предприятие по переработке отходов﻿

Совместное предприятие компаний "Мосинжпроект" и Suez по переработке грунтов и отходов строительства в Москве будет создано до конца года, информирует портал столичной мэрии.



Утилизация мусора: в России долю обработки отходов повысят с 9 до 60% / Новости от 21.02.2019 12:29

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, до конца года планируется завершить оформление совместного предприятия с компанией Suez. Это компания номер один в мире по переработке отходов.

"Эта тема очень актуальна для Москвы. Благодаря опыту наших коллег проблема будет эффективно решена в ближайшие годы", — подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Хуснуллин отметил, что в результате активного строительства в столице образуется большое количество грунтов. Их необходимо утилизировать. Или повторно использовать.

"Также стартовавшая программа реновации даст нам большой объем строительного мусора. Благодаря технологиям умного сноса весь строительный мусор будет перерабатываться и повторно использоваться", — заявил чиновник.

Отмечается, что рынок утилизации строительного мусора в столичном мегаполисе имеет большие перспективы. В настоящее время целый ряд компаний стремится участвовать в процессе переработки строительного мусора. Это высокорентабельный и экологически безопасный бизнес.

Фото: ru.astecinc.com

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