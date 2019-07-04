Почти две тысячи жилых домов Смоленска остались без холодной воды

Авария на трубопроводе оставила без холодной воды порядка 113 тысяч жителей Смоленска и 78 социально значимых объектов, передает РИА Новости.



Новости Смоленской области. Смоленск. Телеканал КРИК‑ТВ. 01.07.2019 22:30 | Самая свежая и объективная информация о важных событиях.

Сообщается, что утром 4 июля в региональное управление МЧС спасателям поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в Ленинском районе.

Уточняется, что горячее водоснабжение не отключено. При этом установлено, что авария произошла на стальном водоводе диаметром 600 мм. Причина отключения: течь из земли по ул. Николаева д. 74.

Отмечается, что в зону отключения попали: 1942 жилых дома. В них проживает 112546 человек. Из них детей 26484 человек. 78 социально значимых объектов.

Население Смоленска составляет около 330 тысяч человек.

Фото: smolensk-i.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Смоленскую крепостную стену отреставрируют за четыре года

Счет на миллионы: стоимость первого этапа реставрации картины Репина

Храм святого Николая на Трех горах готовят к реставрации

Реставрация дворца в усадьбе Останкино начнется в следующем году