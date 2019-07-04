Авария на трубопроводе оставила без холодной воды порядка 113 тысяч жителей Смоленска и 78 социально значимых объектов, передает РИА Новости.
Сообщается, что утром 4 июля в региональное управление МЧС спасателям поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в Ленинском районе.
Уточняется, что горячее водоснабжение не отключено. При этом установлено, что авария произошла на стальном водоводе диаметром 600 мм. Причина отключения: течь из земли по ул. Николаева д. 74.
Отмечается, что в зону отключения попали: 1942 жилых дома. В них проживает 112546 человек. Из них детей 26484 человек. 78 социально значимых объектов.
Население Смоленска составляет около 330 тысяч человек.
Фото: smolensk-i.ru
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