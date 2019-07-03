Госкомпания "Автодор" в среду открыла движение по очередному участку платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", передает Интерфакс. Новый участок пройдет от Клина до Твери (км 97 - км 149) в Московской и Тверской областях.
Сообщается, что участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
В итоге будет открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от Московской кольцевой автодороги до Твери.
Отмечается, что новая магистраль будет соответствовать категории IА. Максимальная разрешенная скорость движения - 110 км/ч. Впоследствии ее увеличат до 130 км/ч.
На всем его протяжении организовано четырехполосное движение. Трасса оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением.
Также дорога оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). На ней организовано круглосуточное дежурство экипажей аварийных комиссаров на случай любой нештатной ситуации.
Фото: avtodor-tr.ru
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