В июне цены на вторичном рынке столичного жилья прекратили свой небольшой и непродолжительный рост, передает РБК. Эксперты не исключают, что в последующие месяцы средняя цена "квадрата" начнет снижаться.
Отмечается, что цены на вторичном рынке недвижимости Москвы начали расти в 2018 году. В 2015–2017 годах зафиксировано снижение стоимости жилого "квадрата". Из экспозиции исчезали дешевые предложения.
В целом объем выставленных на продажу квартир сокращался. По итогам первого полугодия 2019 года на вторичном рынке Старой Москвы цены показали небольшой рост — примерно 2%.
Если в конце 2018 года средняя стоимость 1 кв. м в старых границах столицы составляла в среднем 203,2 тыс. руб., то в июне этот показатель достиг 207,7 тыс. рублей за "квадрат".
В июне рост цен на вторичном рынке цен полностью сошел на нет. По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы средняя цена 1 кв. м может пойти вниз.
Фото: realty.rbc.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Рост цен на вторичное жилье в России замер
Спрос на вторичное жилье упал на треть
Спрос на вторичное жилье в столице резко упал - эксперты
Вторичные квартиры в регионах подорожали на 11% за год
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.