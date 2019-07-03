Цены на вторичку в Москве прекратили рост﻿

В июне цены на вторичном рынке столичного жилья прекратили свой небольшой и непродолжительный рост, передает РБК. Эксперты не исключают, что в последующие месяцы средняя цена "квадрата" начнет снижаться.



Цены на жилье вторичного рынка перестали расти / Новости от 19.03.2019 16:35

Отмечается, что цены на вторичном рынке недвижимости Москвы начали расти в 2018 году. В 2015–2017 годах зафиксировано снижение стоимости жилого "квадрата". Из экспозиции исчезали дешевые предложения.

В целом объем выставленных на продажу квартир сокращался. По итогам первого полугодия 2019 года на вторичном рынке Старой Москвы цены показали небольшой рост — примерно 2%.

Если в конце 2018 года средняя стоимость 1 кв. м в старых границах столицы составляла в среднем 203,2 тыс. руб., то в июне этот показатель достиг 207,7 тыс. рублей за "квадрат".

В июне рост цен на вторичном рынке цен полностью сошел на нет. По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы средняя цена 1 кв. м может пойти вниз.

Фото: realty.rbc.ru

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