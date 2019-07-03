Почти 40 % россиян не довольны качеством услуг ЖКХ — ВЦИОМ

Доля граждан России, довольных качеством жилищно-коммунальных услуг, выросла за последние девять лет с 39% до 60%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.



Собянин рассказал о революции в системе ЖКХ Москвы...

Отмечается, что качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%. Это почти на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%). Не удовлетворены качеством услуг 36% респондентов (53% в 2010 году).

Про данным ВЦИОМ, за последний год ухудшилось качество вывоза мусора (так считают 21% респондентов), содержание и текущий ремонт жилья (17%), холодное водоснабжение (12%), отопление (10%), горячее водоснабжение и электроснабжение (9%).

При этом каждый второй респондент (49%) положительно оценивает работу жилищно-коммунальных служб. Совсем не удовлетворены работой обслуживающих компаний 30% опрошенных. В 2010 году эти показатели были соответственно 36% и 52%.

16% россиян заявили, что сфера ЖКУ является одной из наиболее коррумпированных отраслей.

Фото: skolko-poluchaet.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Для контроля за сферой ЖКХ создадут Федеральную жилинспекцию

Коллекторам запретят взыскивать задолженности по ЖКХ﻿

Коммунальные тарифы вырастут дважды﻿

Тарифы ЖКХ вырастут дважды из-за нового НДС