Доля граждан России, довольных качеством жилищно-коммунальных услуг, выросла за последние девять лет с 39% до 60%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%. Это почти на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%). Не удовлетворены качеством услуг 36% респондентов (53% в 2010 году).
Про данным ВЦИОМ, за последний год ухудшилось качество вывоза мусора (так считают 21% респондентов), содержание и текущий ремонт жилья (17%), холодное водоснабжение (12%), отопление (10%), горячее водоснабжение и электроснабжение (9%).
При этом каждый второй респондент (49%) положительно оценивает работу жилищно-коммунальных служб. Совсем не удовлетворены работой обслуживающих компаний 30% опрошенных. В 2010 году эти показатели были соответственно 36% и 52%.
16% россиян заявили, что сфера ЖКУ является одной из наиболее коррумпированных отраслей.
Фото: skolko-poluchaet.ru
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