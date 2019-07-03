В Симферополе осветят 115 "темных" улиц до конца года﻿

Свет до конца года появится на 115 из почти 600 полностью неосвещенных улиц Симферополя, передает РИА Новости.



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Сообщается, что из республиканского бюджета в 2019 году будет выделено 100 миллионов рублей на работы по освещению улиц Симферополя. Как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, на эти цели необходимо не менее 450 миллионов рублей.

В настоящее время в Симферополе 1147 улиц только 600 имеют освещение. По словам главы администрации Симферополя Натальи Маленко, вопрос — качество этого освещения.

"На деньги, которые нам выделили (100 миллионов рублей), мы сумеем в этом году осветить порядка 70 километров улиц — там, где освещения не было никогда. На сегодняшний момент это будет 115 улиц", — подчеркнула чиновница.

По завершению этих работ в Симферополе останутся 423 улицы без наружного освещения. На продолжение работ будет выделено финансирование. Наталья Маленко также отметила, что существующее освещение на многих городских улицах Симферополя также устарело и требует замены.

Фото: krym.news

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