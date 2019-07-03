Ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до декабря 2019 года, передает РИА Новости. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет.
По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, разрабатываемый механизм предоставления льготной ипотеки под 2% предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья. Это касается как квартир, так и домов.
Сообщается, что получить льготную ипотеку смогут обладатели "дальневосточного гектара". А также молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет.
Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей.
"Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года", — подчеркнул чиновник.
Всего на учете в качестве нуждающихся в жилье в регионе находится около 15,8 тысячи семей. Построить дом на своем "дальневосточном гектаре" готовы 8,2 тысячи жителей Дальнего Востока.
Фото: iz.ru
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