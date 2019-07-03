Жителям Дальнего Востока начнут выдавать ипотеку под 2% годовых﻿

Ипотечные кредиты под 2% годовых без первоначального взноса планируется начать выдавать жителям Дальнего Востока до декабря 2019 года, передает РИА Новости. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет.



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По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, разрабатываемый механизм предоставления льготной ипотеки под 2% предусматривает покупку, строительство или ремонт жилья. Это касается как квартир, так и домов.

Сообщается, что получить льготную ипотеку смогут обладатели "дальневосточного гектара". А также молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет.

Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей.

"Планируем, что первый кредит выдадим до декабря этого года", — подчеркнул чиновник.

Всего на учете в качестве нуждающихся в жилье в регионе находится около 15,8 тысячи семей. Построить дом на своем "дальневосточном гектаре" готовы 8,2 тысячи жителей Дальнего Востока.

Фото: iz.ru

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