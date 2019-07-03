В российской столице для многодетных семей увеличили срок действия парковочных разрешений в три раза — с одного года до трех лет, передает ТАСС. Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку начнут принимать с 12 июля.
Сообщается, что в Москве сегодня проживают 147 тыс. многодетных семей. 75,5 тыс. многодетных родителей получили парковочное разрешение. Из них каждый третий пользуется им ежедневно.
Помимо этого, резиденты — собственники или наниматели по договору соцнайма жилых помещений — смогут c помощью портала госуслуг удаленно подтвердить согласие на оформление парковочного разрешения.
Также резидентов и многодетные семьи будут дополнительно информировать о приостановлении действия парковочного разрешения в связи с истечением срока действия разрешения или неоплаченными штрафами на портале госуслуг через "личный кабинет" . А также через приложение "Парковки Москвы" и с помощью электронной почты и СМС.
Фото: nikatv.ru
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