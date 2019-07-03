Спрос на недвижимость в Турции и Грузии среди россиян резко возрос

За первые полгода 2019 года количество россиян, планирующих купить квартиру в Турции, выросло почти в три раза, в Грузии — почти в пять раз, пишет "Коммерсант". Турция стала вторым по популярности зарубежным направлением. Первое место занимает Испания.
По мнению аналитиков, высокий спрос на покупку жилья в Турции объясняется снижением курса лиры. В частности, за первое полугодие валюта подешевела по отношению к доллару на 8 %. Помимо этого, покупка недвижимости в этой стране дает право получения вида на жительство.
Отмечается, что основную часть покупателей турецкой недвижимости составляют пенсионеры. Их интересует жилье в пределах 80-100 тысяч евро.
Как пишет газета, в течение первых шести месяцев текущего года в 4,7 раза вырос спрос на недвижимость в Грузии. В рейтинге популярности страна поднялась с 23 на 15 место. Аналитики это связывают с привлекательным соотношением цены и цены.
По прогнозам, обострение отношений Грузии и России никак не повлияет на популярность Грузии.
Фото: evrazn.ru
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