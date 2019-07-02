Национальный космический центр на базе Центра имени Хруничева на западе Москвы построят не позднее 2022 года, информирует РИА Новости.
По словам заммэра Марата Хуснуллина, до конца 2022 года на территории завода имени Хруничева будет построен Национальный космический центр. Он будет передан Роскосмосу. "Помимо этого, здесь будет размещен технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности", — отметил чиновник.
Сообщается также, что на территории Центра имени Хруничева будет возведено жилье по программе реновации.
"В районе Фили не хватает стартовых площадок. Речь идет о 2-3 гектарах. Проектируется новую транспортную инфраструктуру — два моста, чтобы у нас была автомобильная и пешая доступность к строящимся станциям метро на территории Нижних Мневников рядом с заводом имени Хруничева", — подчеркнул заммэра.
Как сообщалось ранее, научно-производственный кластер, который будет создан на территории в 35 гектаров ГКНПЦ им. М. В.Хруничева в Москве, будет иметь статус особой экономической зоны.
Фото: stroi.mos.ru
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