Столичные власти назвали год открытия Космического центра

Национальный космический центр на базе Центра имени Хруничева на западе Москвы построят не позднее 2022 года, информирует РИА Новости.



Российскую космонавтику сосредоточат в центре им. Хруничева / Новости от 31.03.2019 15:14

По словам заммэра Марата Хуснуллина, до конца 2022 года на территории завода имени Хруничева будет построен Национальный космический центр. Он будет передан Роскосмосу. "Помимо этого, здесь будет размещен технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности", — отметил чиновник.

Сообщается также, что на территории Центра имени Хруничева будет возведено жилье по программе реновации.

"В районе Фили не хватает стартовых площадок. Речь идет о 2-3 гектарах. Проектируется новую транспортную инфраструктуру — два моста, чтобы у нас была автомобильная и пешая доступность к строящимся станциям метро на территории Нижних Мневников рядом с заводом имени Хруничева", — подчеркнул заммэра.

Как сообщалось ранее, научно-производственный кластер, который будет создан на территории в 35 гектаров ГКНПЦ им. М. В.Хруничева в Москве, будет иметь статус особой экономической зоны.

Фото: stroi.mos.ru

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