Общее число проблемных многоквартирных домов в Севастополе, в которых собственники не могут несколько лет получить жилье, за пять лет уменьшилось почти в три раза, передаёт ТАСС.
Отмечается, что по итогам прямой линии, прошедшей 20 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти. Но в значительной степени и на регионах.
Проблема обманутых дольщиков коснулась многих регионов России. Одной из мер для ее решения стало введение с июля 2019 года так называемых счетов эскроу. С 1-го июля строительные организации смогут использовать их только после ввода домов в эксплуатацию.
Как сообщалось ранее, на момент принятия города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации было выявлено 70 объектов, возведение которых начато на основании договоров паевого или долевого строительств. К настоящему времени из указанного числа объектов введено 48.
Фото: sevkor.ru
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