Новый участок трассы "Москва — Санкт-Петербург" открывают в Подмосковье﻿

Новый участок платной магистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург", которая проходит через Подмосковье, откроют на текущей неделе, передает Интерфакс. Новая четырехполосная автотрасса проходит по территории Московской области и уходит в Тверскую область.



Трасса М11 будет полностью сдана в эксплуатацию в 2019 году

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на текущей неделе будет запущено движение на новом участке платной дороги М-11 "Москва — Санкт-Петербург.

"Эта новая четырёхполосная магистраль проходит, по сути, по всей территории Подмосковья", — подчеркнул губернатор.

Автотрасса значительно сократит время поездок из Твери в Москву и обратно. А также поможет разгрузить Клин и близлежащие территории.

Отмечается, что платная автомагистраль М-11 прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км. Ввод в эксплуатацию всей трассы намечен на 2019 год.

Фото: trans.ru

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