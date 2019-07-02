Новый участок платной магистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург", которая проходит через Подмосковье, откроют на текущей неделе, передает Интерфакс. Новая четырехполосная автотрасса проходит по территории Московской области и уходит в Тверскую область.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на текущей неделе будет запущено движение на новом участке платной дороги М-11 "Москва — Санкт-Петербург.
"Эта новая четырёхполосная магистраль проходит, по сути, по всей территории Подмосковья", — подчеркнул губернатор.
Автотрасса значительно сократит время поездок из Твери в Москву и обратно. А также поможет разгрузить Клин и близлежащие территории.
Отмечается, что платная автомагистраль М-11 прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км. Ввод в эксплуатацию всей трассы намечен на 2019 год.
Фото: trans.ru
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