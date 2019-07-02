На востоке Лондона построят самый высокий в мире офисный комплекс из морских контейнеров, информирует РБК. Фасады здания украсят стеклянные балконы. На крыше предусмотрена солнечная батарея.
Сообщается, что проект разработало британское архитектурное бюро Patalab Architecture. Высота девятиэтажного комплекса будет достигать 26 м. В настоящее время самым высоким зданием из морских контейнеров является магазин Freitag в Цюрихе высотой 24 м. Известно, что в здании предусмотрен крепкий стальной каркас. Снаружи контейнеры будут облицованы плиткой. Фасады украсят стеклянные балконы.
Помимо этого, крышу здания оборудуют солнечными батареями. А внутри офисного комплекса предусмотрена свободная планировка. Здесь также появится кафе.
Как сообщалось ранее, в Подмосковье ранее построили торговый центр из морских контейнеров. Там расположились магазины одежды и обуви, мини-кафе. А также отделений крупных сетей по продаже спортивных товаров.
Фото: astrolog. com.ru
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