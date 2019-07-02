Офис из морских контейнеров возведут в Лондоне﻿﻿

На востоке Лондона построят самый высокий в мире офисный комплекс из морских контейнеров, информирует РБК. Фасады здания украсят стеклянные балконы. На крыше предусмотрена солнечная батарея.



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Сообщается, что проект разработало британское архитектурное бюро Patalab Architecture. Высота девятиэтажного комплекса будет достигать 26 м. В настоящее время самым высоким зданием из морских контейнеров является магазин Freitag в Цюрихе высотой 24 м. Известно, что в здании предусмотрен крепкий стальной каркас. Снаружи контейнеры будут облицованы плиткой. Фасады украсят стеклянные балконы.

Помимо этого, крышу здания оборудуют солнечными батареями. А внутри офисного комплекса предусмотрена свободная планировка. Здесь также появится кафе.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье ранее построили торговый центр из морских контейнеров. Там расположились магазины одежды и обуви, мини-кафе. А также отделений крупных сетей по продаже спортивных товаров.

Фото: astrolog. com.ru

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