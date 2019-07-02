На стекла вестибюлей метро наклеили стикеры для отпугивания птиц﻿

Наклейки с силуэтами орлов разместили на стеклах вестибюлей 21 станции столичной подземки, информирует портал столичной мэрии. Такие стикеры будут отпугивать синиц, голубей и воробьев, которые не замечают витражных окон и разбиваются о них.



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Сообщается. что на стеклах вестибюлей московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц — орлов и ястребов. Наклейки уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции.

По мнению столичных властей, это поможет отпугнуть воробьев, голубей, синиц и других небольших птиц, которые часто становятся добычей хищников в дикой природе. Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей. Пернатые обитатели мегаполиса разбиваются о стекло и погибают.

Всего на окнах появились более 290 стикеров. На каждой станции можно увидеть от четырех до 36 силуэтов хищников в зависимости от площади остекления вестибюля.

Фото: riamo.ru

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