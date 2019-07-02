Наклейки с силуэтами орлов разместили на стеклах вестибюлей 21 станции столичной подземки, информирует портал столичной мэрии. Такие стикеры будут отпугивать синиц, голубей и воробьев, которые не замечают витражных окон и разбиваются о них.
Сообщается. что на стеклах вестибюлей московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц — орлов и ястребов. Наклейки уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции.
По мнению столичных властей, это поможет отпугнуть воробьев, голубей, синиц и других небольших птиц, которые часто становятся добычей хищников в дикой природе. Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей. Пернатые обитатели мегаполиса разбиваются о стекло и погибают.
Всего на окнах появились более 290 стикеров. На каждой станции можно увидеть от четырех до 36 силуэтов хищников в зависимости от площади остекления вестибюля.
Фото: riamo.ru
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