Счетная палата нашла более 62 тысяч долгостроев в регионах

Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), передает РИА Новости. Это детские школы, сады, университетские кампусы. А также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.



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Сообщается, что к началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств. Причем на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тысяч объектов) направлено 260 миллиардов рублей.

На региональные стройки приходится больше половины средств - 2,9 триллиона рублей . 58 тысяч незаконченных строек находятся в ведении субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что абсолютным рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей).

В связи с этим Счетная палата разрабатывает меры по контролю недостроя в российских регионах.

Фото: fedpress.ru

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