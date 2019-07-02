Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), передает РИА Новости. Это детские школы, сады, университетские кампусы. А также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Сообщается, что к началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств. Причем на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тысяч объектов) направлено 260 миллиардов рублей.
На региональные стройки приходится больше половины средств - 2,9 триллиона рублей . 58 тысяч незаконченных строек находятся в ведении субъектов Российской Федерации.
Отмечается, что абсолютным рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей).
В связи с этим Счетная палата разрабатывает меры по контролю недостроя в российских регионах.
Фото: fedpress.ru
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