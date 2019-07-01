Эксперты оценили средний доход ипотечного заемщика﻿﻿

Средний ежемесячный доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



Ипотека или съемное жилье: советы экспертов / Новости от 02.01.2019 00:01

Сообщается, что средний ежемесячный платеж в сегменте жилищного кредитования составляет 16-17 тыс. рублей. При этом в зависимости от региона сумма варьируется. В частности, в крупных городах платеж может быть в 1,5-2,5 раза больше.

Эксперты сделали вывод, что клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств по ипотечному кредиту.

Отмечается, что ипотека — продукт "семейный". В пересчете на доход семьи с условием, что в ней два работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четвертая часть заработка. Это, по мнению экспертов, делает задачу более выполнимой.

Средний срок кредитования за январь-апрель 2019 года вырос на 3% и достиг 17,8 лет. При этом невозможность предусмотреть риски на столь длительный срок является одной из причин просрочки по кредитам на покупку жилья.

Фото: mending-house.ru

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