Эксперты оценили средний доход ипотечного заемщика﻿﻿

Средний ежемесячный доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Сообщается, что средний ежемесячный платеж в сегменте жилищного кредитования составляет 16-17 тыс. рублей. При этом в зависимости от региона сумма варьируется. В частности, в крупных городах платеж может быть в 1,5-2,5 раза больше.
Эксперты сделали вывод, что клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств по ипотечному кредиту.
Отмечается, что ипотека — продукт "семейный". В пересчете на доход семьи с условием, что в ней два работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четвертая часть заработка. Это, по мнению экспертов, делает задачу более выполнимой.
Средний срок кредитования за январь-апрель 2019 года вырос на 3% и достиг 17,8 лет. При этом невозможность предусмотреть риски на столь длительный срок является одной из причин просрочки по кредитам на покупку жилья.
Фото: mending-house.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму
Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий
Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву
ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.