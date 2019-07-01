Тарифы на водоснабжение и отопление повышаются в РФ с сегодняшнего дня в среднем на 2,4%, передает Интерфакс. Подорожание произошло в соответствии с принятым ранее решением правительства.
Сообщается, что в 2019 году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.
Подобная индексация, по мнению властей, позволит привести в соответствие налоговое и тарифное законодательство. А общее повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого уровня инфляции.
По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7% при инфляции в 4,3%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%. Коммунальных — на 4,1%.
Как сообщалось ранее, в июне текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, касающийся недопущения необоснованного роста цен в коммунальной сфере.
Фото: bloknot-taganrog.ru
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