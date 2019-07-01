Привлекательность Севастополя как города федерального значения для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, передает РИА Новости.
Сообщается, что быстрее всего на покупку типовой двухкомнатной квартиры удастся накопить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дольше всех откладывать средства на жилье (порядка 10-11 лет) вынуждены в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе.
Отмечается, что для оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале текущего года.
По официальным данным, численность населения в Севастополе за пять лет в составе России увеличилась на 15%. Это более 440 тысяч человек.
Привлекательность города обуславливается климатическими условиями и статусом города федерального значения. А также реализуемыми правительством Севастополя программами как в социальной сфере, так и в благоустройстве.
Фото: eadaily.com
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