Причиной дороговизны жилья в Севастополе стал рост населения

Привлекательность Севастополя как города федерального значения для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, передает РИА Новости.



Губернатор Севастополя: достаточно ли инвестиционной крови течёт в сердце России / Новости от 07.06.2019 12:19

Сообщается, что быстрее всего на покупку типовой двухкомнатной квартиры удастся накопить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дольше всех откладывать средства на жилье (порядка 10-11 лет) вынуждены в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе.

Отмечается, что для оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале текущего года.

По официальным данным, численность населения в Севастополе за пять лет в составе России увеличилась на 15%. Это более 440 тысяч человек.

Привлекательность города обуславливается климатическими условиями и статусом города федерального значения. А также реализуемыми правительством Севастополя программами как в социальной сфере, так и в благоустройстве.

Фото: eadaily.com

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