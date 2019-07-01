Снесенные водой дома образовали затор на федеральной трассе "Сибирь"﻿

Частные жилые дома, которые сильным потоком воды снесло с улиц, образовали огромный затор под мостом на трассе Р-255. Федеральная трасса "Сибирь" соединяет две части подтопленного города Тулун в Иркутской области, передает ТАСС. Сообщение между двумя частями города прекращено.



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Сообщается, что из-за домов, снесенных течением, произошел затор под мостом — видны крыши домов, собравшихся у переправы.

Местные власти пытаются с помощью водонапорной башни и скважин обеспечить население водой. Гуманитарная помощь идет в обе части города. Работает большое количество волонтеров.

В настоящее время уровень воды в реке снижается каждые два часа на 15-20 см. Большое количество воды скопилось из-за затора у моста.

Отмечается, что критическая отметка подтопления в Тулуне — 7 метров. 29 июня вода поднялась практически в два раза — до 13,87 метра. В настоящее время уровень воды упал до 10,2 метров. В городе подтоплено более тысячи домов.

Фото: topcor.ru

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