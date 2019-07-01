Коммунальные платежи в Подмосковье вырастут с июля на 5 %

Стоимость ЖКУ в Подмосковье подорожает с июля в среднем на 5,3% за год, информирует портал правительства Московской области. Самыми дорогостоящими в коммунальных платежах являются горячее водоснабжение и отопление.

Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для жителей Подмосковья с 1 июля 2019 года по сравнению с тарифами июля 2018 года составит в среднем 5,3%.

По словам председателя комитета по ценам и тарифам региона Марии Пичугиной, рост платы за коммунальные услуги, исходя из средней платежки на 54 кв. м в Московской области в июле 2019 года против июля 2018 года, составил в среднем 5,3%.

"Из них наибольший вклад в рост внесла электроэнергия (рост 5%). А также вода, в затратах на поставку которой большую долю занимает электроэнергия", — подчеркнула Пичугина.

Помимо этого, на общем росте тарифов сказалось включение в категорию коммунальных услуг вывоза твердых бытовых отходов. Это обеспечило плюс 321 рубль к средней ежемесячной платежке.

Наиболее дорогостоящие составляющие платежки в Подмосковье — горячее водоснабжение (24%) и отопление (33%).

Фото: mosreg.ru

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