"Российские железные дороги" занимаются поиском технического решения для запуска двухэтажных поездов "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в центре Москвы, передает Интерфакс.
По словам заместителя гендиректора РЖД Олега Тони, в настоящее время есть такая возможность. Этот вариант проектными институтами прорабатывается.
"С одной стороны у нас памятник архитектуры - Тверской путепровод. С другой — метро, некуда заглубляться. Нам нужно найти такое техническое решение, которое не приведет к потере безопасности", — подчеркнул Олег Тони, говоря о возможности запустить такие поезда с Белорусского вокзала.
"До конца года, уверен, мы его найдем. Совместно с правительством Москвы и компанией "Аэроэкспресс" мы над этим работаем", — отметил топ-менеджер РЖД.
Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" планируют запустить дополнительные двухэтажные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой.
Фото: xn--c1aid4a5e.xn--p1ai
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Территорию вокруг Киевского вокзала преобразят
Столичные улицы теряют арендаторов торговой недвижимости
Установлены первые пункты московского велопроката
Велопрокат начнет работать в Москве в первый день лета
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.