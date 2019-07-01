"РЖД" запустит двухэтажные "Аэроэкспрессы" ﻿с Белорусского вокзала

"Российские железные дороги" занимаются поиском технического решения для запуска двухэтажных поездов "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала в центре Москвы, передает Интерфакс.

По словам заместителя гендиректора РЖД Олега Тони, в настоящее время есть такая возможность. Этот вариант проектными институтами прорабатывается.

"С одной стороны у нас памятник архитектуры - Тверской путепровод. С другой — метро, некуда заглубляться. Нам нужно найти такое техническое решение, которое не приведет к потере безопасности", — подчеркнул Олег Тони, говоря о возможности запустить такие поезда с Белорусского вокзала.

"До конца года, уверен, мы его найдем. Совместно с правительством Москвы и компанией "Аэроэкспресс" мы над этим работаем", — отметил топ-менеджер РЖД.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" планируют запустить дополнительные двухэтажные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой.

Фото: xn--c1aid4a5e.xn--p1ai

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