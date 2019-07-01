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Источник Правда.Ру

Закон о переходе застройщиков на эскроу-счета в России вступил в силу﻿

Недвижимость print

Поправки в законодательство о долевом строительстве жилья, предусматривающие переход застройщиков на схему финансирования с применением эскроу-счетов, вступили в РФ в силу с 1-го июля, передает Интерфакс.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам. На них будут аккумулироваться средства граждан. Застройщики не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Их будут кредитовать банки.

Переход на проектное финансирование, по мнению властей, позволит исключить появление новых обманутых дольщиков. Помимо этого, будет создан компенсационный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Предполагается, что новые правила не должны "заморозить" ранее начавшиеся стройки. С этой целью определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов.

Степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%. Общее количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Фото: mordovmedia.ru

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