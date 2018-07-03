Пишущих в иностранные СМИ объявят "врагами России"?

Депутаты Госдумы разработали поправки к закону о СМИ-иностранных агентах, в соответствии с которыми авторов материалов таких изданий предлагается самих признавать «агентами».

Как пишут «Ведомости», поправки разработали вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

В ближайшее время документ пройдет одобрение комитета по информполитике, а сам законопроект во втором чтении будет принят на следующей неделе. Отметим, что статус иноагента получит автор - человек или организация - в том случае, если за деньги примет участие в создании подобных материалов.

Соответственно, «вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций, а также обязаны будут раз в полгода предоставлять отчет о своей работе и раз в год проходить процедуру аудита.

Стоит добавить, что из законопроекта к этому слушанию убрали требование об указании статуса при репостах материалов из СМИ-иноагентов, а также норму о внесудебной блокировке сайтов, которые распространяют подобные публикации без маркировки.

Напомним, законопроект о СМИ-иностранных агентах Госдума приняла осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица.

Такие СМИ будут ограничены обязанностями, предусмотренными для работы некоммерческих организаций. 5 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов девять СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки». При этом всем изданиям, признанным иностранными агентами, закрыт доступ в Госдуму.

Согласно вступающему в силу закону некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, обязаны будут регулярно (один раз в полгода) представлять в федеральные регистрационные органы, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о расходовании денежных средств. Материалы, издаваемые или распространяемые указанными некоммерческими организациями (в том числе через СМИ) должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Новые правила игры, как известно, вызвали острое недовольство как самих НКО, так и некоторых общественных деятелей. К примеру, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов пытался сорвать его принятие в парламенте, предлагая "вынести его на широкое общественное обсуждение". Громче всех закон об НКО критиковала глава Московской Хельсинкской группой Людмила Алексеева, утверждавшая, что принимаемые поправки сводятся лишь к желанию Кремля поставить в жесткие рамки деятельность всех НКО.

Впрочем, нельзя сказать, что критика правозащитного сообщества не была услышана. Ко второму чтению в Госдуме концепция закона, по-новому регламентирующего деятельность НКО, была значительно переработана. В частности, парламентарии ограничили список организаций, которым может быть присвоен статус "иностранного агента". Так, действие закона не будет распространяться на религиозные, государственные, бюджетные и муниципальные организации, госкорпорации, а также НКО, занимающиеся искусством, благотворительностью, здравоохранением, наукой, профилактикой и охраной здоровья граждан, социальной поддержкой материнства и детства.

Также под определение "иностранного агента" не подпадут структуры, оказывающие гуманитарную, социальную поддержку инвалидам, пропагандирующие здоровый образ жизни, физкультуру, спорт и т. д.